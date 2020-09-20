رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية: بيان قطر استمرار لموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

وطن: قال رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية جابر الحرمي، إن بيان دولة قطر الذي صدر إزاء القضية الفلسطينية، اليوم الأحد، هو تأكيد على موقفها في كل مناسبة وفي كل محفل وكل مؤتمر، وأينما تواجد كل مسؤول قطري، بدءا من أمير قطر الشيخ زايد بن حمد، والدبلوماسية القطرية، على استمرار مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف الحرمي في مقابلة اجراها تلفزيون فلسطين معه، اليوم، تعقيبا على البيان القطري، إن الخارجية القطرية تؤكد على انهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وقرارات الشرعية الدولية، وحق عودة اللاجئين، وهذه الثوابت الاساسية التي تسعى اليها قطر.