شاهد | الرجوب: ذاهبون لانتخابات ديمقراطية حرة نزيهة على قاعدة التمثيل النسبي

وطن: قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب "إننا ذاهبون إلى انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة، وعلى قاعدة التمثيل النسبي".

وأضاف في تصريحات لتلفزيون فلسطين، مساء السبت أن "كل فصيل يحق له تشكيل قائمته، حسب القانون، ونحن في حركة فتح ملتزمون، وبعد الانتخابات، يفترض أن يكون هناك صيغة لحكومة ائتلاف وطني".

وتابع الرجوب: نحن معنيون، أن يكون الجميع داخل النظام السياسي، وبعد أن نذهب للبرلمان، نجري انتخابات رئاسية، ثم نشكل المجلس الوطني، حسب الظروف.

وشدد على أن الشراكة موضوع محسوم، وموضوع الانتخابات هي طريق الحكم.

وقال: إن هناك حواراً بيننا وبين حماس، وبمعرفة الفصائل الفلسطينية، ومخرجات وطنية، والجهاد الإسلامي الأكثر حماساً لحالة التوافق الوطني.