النيابة: فتح تحقيق ب178 قضية وتوقيف 35 متهما بقطاع غزة

وطن: قالت النيابة العامة في قطاع غزة إنها قامت بفتح تحقيق في 178 قضية مختلفة اليوم، وتوقيف 35 متهمًا.

وذكرت النيابة في بيان لها أن من هذه القضايا 50 تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، و1 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأشارت إلى أن منها 38 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، إضافة إلى 89 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ولفتت إلى أنها قامت باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.

وأوضحت النيابة أنها عمدت إلى توقيف 35 متهمًا على مختلف القضايا المذكورة.

وأكدت أن الإجراءات استمرت بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.