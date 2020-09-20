اصابتان جديدتان بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا بصفوف جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع حصيلة الإصابات بالفيروس بصفوف جالياتنا حول العالم إلى 6098 إصابة، و253 حالة وفاة، و2052 حالة تعاف.

وأشارت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأحد، إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف جالياتنا حول العالم لليوم الخامس على التوالي.

وأفادنا فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتسجيل إصابتين جديتين بفيروس كورونا في صفوف الجالية في دالاس، ليرتفع عدد الاصابات الى 3666 إصابة، فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 76.