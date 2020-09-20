السودان طلبت مليار دولاء للتطبيع مع الاحتلال

وطن: زعم موقع" واللا" العبري أن السودان طلبت مساعدة مليار دولار مقابل تطبيع علاقاتها مع الاحتلال.

وقال الموقع إن اجتماعا ثلاثيا حاسما سيجمع كلا من السودان والإمارات وأمريكا.

وأشار إلى أن السودان يدرس الموافقة على التطبيع مع الاحتلال مقابل المال.

وأضاف الموقع "يجتمع ممثلون عن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والسودان في أبو ظبي اليوم لمحاولة اتخاذ قرار بشأن إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، والخرطوم تطلب مساعدات بمليارات الدولارات، ويقدر أنه إذا قبلت واشنطن طلباته ان يصدر بيان عن إقامة علاقات مع إسرائيل في غضون أيام".