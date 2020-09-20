شهيد و3 إصابات حرجة جراء انهيار نفق للمقاومة شمالي قطاع غزة

غزة- وطن: استشهد شاب وأصيب ثلاثة آخرون، مساء اليوم الأحد، بانهيار نفق شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الشاب خليل محمد لبد من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة عقب انهيار نفق عليهم كانوا بداخله شمال القطاع، ونقلوا إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

ونعت كتائب الشهيد عز الدين القسام في بيان لها "المجاهد خليل محمد لبد من معسكر جباليا شمالي قطاع غزة، الذي استشهد إثر انهيار نفق للمقاومة".