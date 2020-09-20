دولة قطر تؤكد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية

وطن: أكدت دولة قطر على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية والذي ينص على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ضمن إطار الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مع منح كافة اللاجئين الفلسطينيين حق العودة، وهو ما ترى دولة قطر أنه الحل الجذري والمستدام لهذا الصراع الذي دام لأكثر من 70 عاما.

وأكد بيان صدر عن المكتب الاعلامي في دولة قطر، أنه من المؤسف أن نرى بعض الحملات الاعلامية المضللة التي تحاول خلط القضايا وتشويه صورة دولة قطر على حساب الشعب الفلسطينية الشقيق وحقوقه المشروعة في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الصراع.

وأضاف البيان، أن دولة قطر لن تألو جهدا في تقديم ما تسطيعه من الدعم للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وحتى نيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة.