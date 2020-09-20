تحرير 28 غرامة مالية لمخالفين للإجراءات الصحية

وطن: أفادت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، بأن جهاز الشرطة وبناء على توصية اللجنة المشتركة (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، حرر 28 مخالفة مالية لأصحاب منشآت تجارية مخالفين للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس "كورونا".

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن تحرير الغرامات جاء خلال تنفيذ طواقم الرقابة والتفتيش 32 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 760 منشأة تجارية، تم خلالها إخطار 31 مخالفا لتصويب وضعهم القانوني وضبط إتلاف نحو 28 طنا من السلع تالفة، مشيرة إلى أن قيمة الغرامة الواحدة تتراوح بين 200 شيقل إلى 500 شيقل.