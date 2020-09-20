"52 رُكبة في يوم واحد".. قناصة الاحتلال يتباهون بإصابة المتظاهرين وإعاقتهم في غزة

وطن: أعادت صحيفة "هآرتس" العبرية نشر تقرير لها، نُشر بتاريخ (4/3/2020)، تحت عنوان "أرسلتمونا لإطلاق الذخيرة الحية على 8211 متظاهراً.. استمعوا لنا الآن"، اعترافاً من عدد من القناصين الإسرائيليين بقيامهم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود مع قطاع غزة. وقد أوردت الصحيفة شهادات لستة قناصين، وافقوا على الإدلاء باعترافاتهم حول ما ارتكبوه من جرائم، ما أدى إلى استشهاد 215 متظاهراً وإصابة حوالي ثمانية آلاف بالرصاص. وقد روى جندي من لواء المشاة في "جولاني" كيف أنه أصاب 52 فلسطينياً في ركبهم وقتل واحداً منهم. وكيف كان يفعل ذلك ويتباهى بأنه حقق رقماً قياسياً في عدد الركب التي فجرها وأنه يحتفظ بمظروفات الرصاصات التي أطلقها للذكرى.

وفي التقرير، أحد القناصين الستة الذين تمت مقابلتهم ممكن كانوا على الحدود مع غزة ، تم تحديده باسم إيدن، ناقش وقته في لواء المشاة في غولاني مع صحيفة هاآرتس الإسرائيلية، ويدعي أنه يتذكر بالضبط عدد ركبتيه التي أصيب بها.

وقال للصحيفة "احتفظت بغلاف كل طلقة أطلقته، لذا لا يجب أن أقدّر – أعرف: 52 إصابة أكيدة".

أمر عدن "بصد" المتظاهرين الفلسطينيين الذين اقتربوا من السياج الحدودي لغزة. حيث كان المتظاهرون يزورون المنطقة الحدودية كل أسبوع لشهور متواصلة كجزء من "مسيرة العودة الكبرى".

قال القناص إنه حصل على أكبر عدد من الضربات في كتيبته وأنه يشار إليه باسم "القاتل".. عندما عدت من الميدان، كانوا يسألون، "حسناً، كم عدد الركب التي أصبتها اليوم؟"

وأضاف "عليك أن تفهم أنه قبل ظهورنا، كانت الركبتين أصعب شيء يمكن أن نشعر به. كانت هناك قصة عن قناص واحد تم إخبار الجميع بإنه أصاب 11 ركبة، واعتقد الجنود أنه لا يمكن لأحد أن يتفوق عليه. وبعد ذلك أحضرت سبع وثماني ركب في يوم واحد".

بدأت الاحتجاجات واسعة النطاق، التي دعت إلى حق عودة اللاجئين وإنهاء الحصار الإسرائيلي الذي استمر لعقد، في مارس 2018 وبلغت ذروتها في 14 مايو عندما نقلت الولايات المتحدة سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

واستشهد أكثر من 61 فلسطينيا وجرح 2400 في ذلك اليوم، بينما احتج عشرات الآلاف على طول حدود القطاع المحاصر.

استشهد ما لا يقل عن 348 فلسطينيا إجمالا بنيران الاحتلال منذ بدء احتجاجات مسيرة العودة الكبرى الأسبوعية، غالبيتهم خلال المظاهرات.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، أصيب 7800 شخص آخر بطلقات نارية.

مقابلة إيدن تلقي الضوء على تجربة القناصين الإسرائيليين على الحدود. اقتربت صحيفة "هآرتس" من عشرات القناصين، لكن ستة منهم فقط، تم تسريحهم من الجيش، وافقوا على إجراء مقابلات معهم، تم تغيير أسماء القناصين في التقرير.

وقال إيدن للصحيفة إنه حطم "الرقم القياسي للركبة" خلال المظاهرة يوم 14 مايو 2008، وهو اليوم الذي تم فيه افتتاح السفارة الأمريكية في القدس … في ذلك اليوم ، حصل على أكبر عدد من الضربات، 52 ركبة في يوم واحد!

ويقول: "في النهاية تريد المغادرة مع الشعور بأنك فعلت شيئًا تفتخر به، وأنك لم تكن قناصاً أثناء التمارين فقط"!

"روي وإيتاي"

عمل روي كقناص في لواء جفعاتي حتى إطلاق سراحه قبل عام ونصف. وقال لصحيفة "كان هناك ضغط، لأن قائد الكتيبة ظهر، وكان هناك فلسطيني بدا وكأنه كان في العشرين من عمره ولم يتوقف عن التحرك… أتذكر بوضوح أنني كنت قلقا من فقده الساق – ثم أشعر بالارتياح لأنني حققت ضربة دقيقة"!

وكان إيتاي قناصاً في كتيبة للمتطرفين، قال "رأيت رجلاً على وشك إشعال قنابل مولوتوف. في مثل هذه الحالة لا تجري حسابات. وصلت إلى اللاسلكي، وصفت الهدف وحصلت على تصريح… أطلقت النار على ركبتيه وسقط".

وأكد القناصة لصحيفة هآرتس، إن الموقف المثالي لضرب فلسطيني هو "الركبة". قال إيتاي: "إذا رأيت الدماء ، فهذه ليست علامة جيدة، لأنك من المحتمل أن تكون الإصابة مرتفعة جدًا".

لكن قناصاً آخر تمت مقابلته قال إنه "في إحدى المراحل، كان المتظاهر واقفا أمامي، ثم أتى التفويض بإطلاق النار، وكانت لحظة صعبة، إذ كان الجنود من حولي، وزوجاتهم والعالم كله يراقبونني في أول محاولة لي (..)، أتذكر مشهد الركبة وهي تنفجر".

تعرضت دولة الاحتلال لانتقادات واسعة النطاق لاستخدامها الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل في غزة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت الأمم المتحدة إن هناك أدلة على أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في الرد على الاحتجاجات.

استهدف القناصة الإسرائيليون أشخاص يمكن التعرف عليهم كأطفال وعمال صحيين وصحفيين في غزة.

وقال رئيس لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في بيان إن "الجنود الإسرائيليين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بعض هذه الانتهاكات قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية".