قوى رام الله والبيرة: الوحدة والمقاومة هي الرد على مشاريع التصفية الصهيوامريكية

رام الله- وطن: أكدت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة على اهمية التوحد، واستنهاض المقاومة الشعبية بكل اشكالها رفضا لمشاريع التصفية الصهيوامريكية الجاري تنفيذها على الارض عبر مشاريع التطبيع العربي، وخطوات الاحتلال من مصادرة، وهدم البيوت، ومسلسل طويل من الجرائم المتصاعدة بهدف تكريس واقع الاحتلال، وشرعنة وجود الاحتلال من خلال مشروع الضم او ما يسمى فرض السيادة الاحتلالية.

وشددت القوى في بيان صحفي عقب اجتماعها برام الله، اليوم الاحد، على ان هذه المشاريع لن يكون مصيرها سوى الفشل على صخرة صمود شعبنا، وقواه، وفعالياته التي جددت التاكيد على تمسها بحقوق شعبنا المشروعة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، وجددت رفض شعبنا للتصريحات التي اطلقها المستوطن فريدمان ووصفتها التدخل السافر في الشان الفلسطيني، وجددت التفافها خلف القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا في كل اماكن تواجده.

واكدت القوى في بيانها على ما يلي :

- في الذكرى 38 لمجزرة صبرا وشاتيلا هذا الجرح النازف، والبرهان الساطع على ارهاب الدولة المنظم، وحرب الابادة التي تتواصل فصولها بحق شعبنا لتؤكد استحالة التعاطي مع اي صيغ تقفز عن حقوق شعبنا، وهي مناسبة للتاكيد على اهمية تظافر الجهود القانونية والسياسية من اجل محاكمة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا

- الاقتحامات المتواصلة في المسجد الاقصى المبارك، والمقدسات الاسلامية، والمسيحية، واستهداف القدس عبر سياسات التطهير العرقي، وبالتزامن مع ما يسمى الاعياد اليهودية تؤكد المسعى المتطرف الذي تحاول دولة الاحتلال تكريسه في القدس، وتغيير معالم المدينة، واخراجها خارج السياق الفلسطيني، وهي محاولات سيهزمها شعبنا الصامد في القدس ولن تفلح في كسر صموده وثباته، وهو ما يستدعي توسيع التواجد في باحات الاقصى يوميا، وافشال محاولات غلاة التطرف والعنصرية لتدنيسه .

- قضية الاسيرات والاسرى هي قضية الضمير الانساني، وهم اوسمة الفخر والعزة وغرة الجبين، وتوسيع الحراك الشعبي اسنادا لهم هو واجب الجميع، والوقوف مع الاسرى المضربين عن الطعام يمثل استجابة لنداء الضمير، ومن هنا فان القوى تدعو للمشاركة في الوقفة امام الصليب الاحمر الدولي في مدينة البيرة الثلاثاء 22/ 9 الساعة 11:00 ظهرا .

- تؤكد القوى اهمية اقرار قانون حماية الاسرة، والعمل الحثيث من اجل مواجهة جرائم القتل التي تتعرض لها النساء في بلادنا تحت حجج واهية حماية للنسيج الوطني، والاجتماعي مؤكدة اهمية رفع الوعي، وصون االسلم الاهلي، ومنع الانجرار لاية اشكالات داخلية لا يستفيد منها سوى الاحتلال .

وتؤكد القوى الوطنية والاسلامية المضي على طريق الشهداء الابرار في ذكرى الانتفاضة الثانية 28/9 /2000 واصرار شعبنا على مواصلة كفاحه الوطني، واستنهاض مقاومتة الشعبية، وتطويرها، وحشد كل الامكانات المتاحة تؤكد عزمها على مواجهة التحديات وتدعو الى رفع رايات الفعل الشعبي المقاوم في كل ارضنا، وتعزيز صمود شعبنا وانخراط الجميع في اطار العمل الشعبي المنظم رفضا للاحتلال وسياساته العدوانية .