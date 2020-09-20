60 ألف شخص يتطوعون لتجربة لقاح كورونا في موسكو

وطن: أعلن سيرغي سوبيانين، عمدة موسكو، أن أكثر من 60 ألف شخص سيشارك في اختبار اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا في موسكو وحدها.

وقال سوبيانين في مقابلة مع قناة "روسيا 1"، إن "أكثر من 60 ألف شخص أعلنوا أنفسهم كمتطوعين، وخضع آلاف الأشخاص لفحوص طبية حتى يصبح بالإمكان تسجيلهم في قائمة المرشحين المحتملين للاختبار". بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو، إنه لا توجد خطط لفرض قيود جديدة في العاصمة فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أشار إلى إنه منذ أسبوعين وحتى الآن، تم في موسكو تطعيم 800 ألف شخص ضد الأنفلونزا، ومن المقرر تطعيم نحو 6 ملايين من سكان العاصمة ضد الأنفلونزا.

يذكر أنه سبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ويحمل هذا اللقاح اسم "سبوتنيك V"، وتم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعلن رئيس الصندوق، كيريل دميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة حول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في 5 دول، والطاقات المتاحة تسمح بإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة الدول الأكثر تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات، لكنها تتميز بقلة عدد الوفيات.