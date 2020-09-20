420 ألف طالب يعودون الى مقاعدهم الدراسية ضمن اجراءات السلامة العامة

رام الله- وطن: ينضم نحو 420 ألف طالب وطالبة (من الصف الخامس إلى الحادي عشر) لجميع المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث "الأونروا"، اليوم الأحد، إلى بقية الطلبة (من الأول إلى الرابع)، الذين كانوا قد التحقوا بمدارسهم قبل نحو أُسبوعين، في جميع محافظات الضفة الغربية بما فيها محافظة القدس، الذين يُقدر عددهم بنحو 300 ألف طالب وطالبة، فيما توقفت العملية التعليمية في قطاع غزة بسبب تفشي فيروس كورونا.

واكد الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم في تصريح صحافي سابق، أن انضمام بقية الطلبة إلى مدارسهم في الضفة الغربية جاء وفق برنامج التعليم المدمج الذي وضعته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك على ضوء التقييم الإيجابي الذي خلصت إليه الوزارتان لسير العملية التعليمية التي انطلقت قبل أُسبوعين تدريجياً، بدءاً من الصف الأول إلى الرابع، بتوزيع الدوام مناصفةً على أيام الأسبوع، حيث يداوم نصف الطلبة أيام الأحد والثلاثاء والخميس، فيما يداوم النصف الآخر من الطلبة يومي الإثنين والأربعاء.

وأشار ملحم إلى تأكيد وزير التربية والتعليم د.مروان عورتاني إلى جاهزية المدارس من الناحية الصحية لاستقبال المرحلة الثانية من الطلبة بتوفير جميع متطلبات الوقاية، فيما لفت ملحم إلى أنه تم تعيين 1900 معلم ومعلمة مع بداية العام الدراسي لسد النقص في الجهاز التعليمي.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، في حديث سابق لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أن الحالة الوبائية لم تخرج عن السيطرة في المدارس مع استمرار الالتزام بالبروتوكول الصحي وتقييم الحالة الوبائية بشكل مستمر ضمن إجراءات السلامة العامة، وأنه تم وضع خطة تكنولوجية في التعليم وإطلاق قناة فلسطين التعليمية لمتابعة دروس الطلبة ضمن التعليم المدمج.