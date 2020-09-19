هزيمة مفاجئة.. مانشستر يونايتد يخسر أمام كريستال بالاس

وطن: خسر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم السبت، في أول افتتاح مبارياته بالدوري الإنجليزي الممتاز على يد كريستال بالاس، بنتيجة 1-3.

وتعرض اليونايتد لهزيمة مفاجئة في مبارياته " بالبريميرليغ" على أرضية ملعبه "أولد ترافورد"، أمام فريق كريستال بالاس العنيد.

وفي الدقيقة الساعة من بداية الشوط الأول، سجل لكريستال بالاس أندروس، ثم احرز تاونسيند وويلفريد زاها هدفاه في الدقيقة 74 و85 من الشوط الثاني، بينما سجل لمانشستر يونايتد، الوافد الجديد دوني فان دي بيك في الدقيقة 80.

وفقا للمحللين، تعرض صاحب الأرض "للظلم"، من تقنية الفيديو (الفار) خلال ركلة جزاء كريستال بالاس، فيما احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء أخرى، بسبب لمس المدافع السويدي فيكتور لينديلوف الكرة باليد، بالرغم من أن اللمسة لم تكن مقصودة، والتسديدة جاءت من مسافة قريبة من اليد، لكن تقنية الفار لم تلغ القرار رغم عدم صحته.

وبسبب تقنية (الفاو) قرر الحكم إعادة تنفيذ ركلة الجزاء، بعد أن أضاعها مهاجم بالاس أندريه أيو، التي أوضحت تقدم حارس مانشستر يونايتد "دي خيا" عن مرماه.

ونجح ويلفريد زاها بتحويلها لهدف ثان، مما ساعد كريستال بالاس بخطف نقاط المباراة الثلاث.