إحباط محاولة لتسميم الرئيس الأمريكي

وطن: أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، بأن أجهزة إنفاذ القانون اعترضت مؤخرا طردا يحتوي على مادة سامة تم إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الشبكة عن موظفين في أجهزة الأمن تأكيدهما، أن الحادث وقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مضيفين أن الطرد كان يحتوي على مادة الريسين شديدة السمية وتم تثبيت ذلك باختبارين.

وأكدت "سي إن إن" أن الخدمة السرية (المعنية بضمان أمن رئيس البلاد وعائلته والمسؤولين في البيت الأبيض) ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) أطلقا تحقيقا في الموضوع.