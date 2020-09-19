برشلونة يتوج بكأس "جوهان جامبر"

وطن: حقق فريق برشلونة الانتصار على نظيره إلتشي بهدف دون رد مساء السبت على ملعب "كامب نو"، في بطولة كأس "جوهان جامبر" الودية.

وسجل هدف المباراة الوحيد، الفرنسي أنطوان جريزمان في الدقيقة الثانية.

وشهدت المباراة تواجد النجم والقائد ليونيل ميسي أساسيًا، والذي ساهم في الهدف الذي سجله جريزمان، حيث مرر الكرة إلى جوردي ألبا، والذي انطلق ومرر للمهاجم الفرنسي ليُسجل في شباك الخصم.

وواصل "البارسا" انتصاراته في المباريات الودية، بعد الفوز سابقًا على ناستيك وجيرونا بذات البنتيجة ثلاثية لهدف.

ومن المنتظر أن يخوض برشلونة أول مباراة رسمية له هذا الموسم يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري ضد فياريال بالجولة الثالثة من الدوري المحلي "الليجا".