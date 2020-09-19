نقابة المحامين تعقد امتحان قبول لـِ 1063 متقدّم ممن يرغبون بالتدريب لدى النقابة

رام الله-وطن: عقدت نقابة المحامين، السبت، امتحان القبول للانتساب إلى التدريب بالنقابة لحوالي 1063 متقدّم ممن يرغبون بالانتساب للتدريب على أعمال مهنة المحاماة، وذلك في جامعة الاستقلال بمدينة أريحا.

وقال عضو مجلس النقابة، المحامي أمجد الشلة، لـوطن، إن أجواء الامتحان سارت بشكل جيد ومريح، حيث بدأ الامتحان عند الساعة العاشرة والنصف وانتهى في تمام الساعة الواحدة.

وحول طبيعة الامتحان، أكد الشلة الامتحان كان متوازناً، وواءم بين المعايير والمبادىء التي أقرها مجلس النقابة، مراعياً الفروقات بين خريجي الجامعات الوطنية وخريجي الجامعات الخارجية،

موضحاً أن امتحان القبول هو جزء من نظام داخلي تعمل به النقابة بهدف تنظيم المهنة وعمل المحامين.

وأفاد الشلة، أن نقابة المحامين، وتحديدا دائرة التدريب بالنقابة، تبذل قصارى جهدها في تمكين وتنمية وتدريب المحامي المتدرب، لكي يتمكن من الدخول إلى سوق العمل، ويكون لديه الحد المتوسط من المعرفة والمقدرة القانونية.

وقدّم الشلة الشكر، باسم جموع المحامين، لجامعة الاستقلال وإدارتها، على ما وفرته من حسن للضيافة، مؤكداً أن نتائج الامتحان ستظهر خلال الأسبوع القادم، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع الممتحنين.