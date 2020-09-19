5300 إصابة و30 وفاة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال

وطن: سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، أعلى عدد وفيات يومي منذ انتشار فيروس كورونا نهايات فبراير الماضي.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات الخطيرة سجل أيضاً أرقاماً غير مسبوقة، بوصولها إلى 605 إصابات، بينما جرى تسجيل 30 وفاة جديدة.

وارتفع عدد الخاضعين للتنفس، وفق الوزارة، إلى حوالي 160 حالة، في الوقت الذي تم تسجيل 5300 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة إلى ارتفاع عدد الإصابات التراكمية إلى 183 ألف إصابة، شفي غالبيتها، كما توفي قرابة 1200 شخص.