الصحة في غزة تحذّر: مسحات كورونا المتوفرة تكفي لمدة 48 ساعة فقط

وطن: أفاد أيمن الحلبي، مدير دائرة الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الوزارة تعاني من نقص حاد في عدد المسحات المستخدمة لفحص فيروس كورونا المستجد.

وأشار الحلبي في تصريحات إذاعية، السبت، إلى أن المسحات الموجودة لدى وزارة الصحة، تكفي لمدة 48 ساعة فقط، لافتا إلى أن أدوات فحص الحمض النووي الخاص بفيروس كورونا تكفي لساعات قليلة فقط.

وأكد، أن المختبر المركزي، سيتوقف عن العمل إذا لم يتم دعمه بمستلزمات كورونا، لافتا إلى أنه تم إطلاع وفد الحكومة الفلسطينية على مستلزمات القطاع الصحية.

وأضاف: "نتحدث عن أزمة خطيرة ونطالب بمساعدة عاجلة للمختبر المركزي".