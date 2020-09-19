عريقات: فلسطين لن تنسحب من الجامعة العربية

وطن: أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم السبت، أن فلسطين لن تنسحب من الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي، "وستقول كلمتها بأن على العرب حماية قراراتهم التي أقرتها القمم السابقة".

وأشار عريقات في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية إلى ان اتفاق التطبيع الاماراتي البحريني مع اسرائيل ينص على اعتماد رؤية ترمب للسلام او ما يعرف بـ"صفقة القرن"، ولم يرد فيه ابدا ذكر دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران من عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، أو قضايا الوضع النهائي.

وتابع عريقات قائلا إنه "لو أعلنت البحرين والإمارات أن مصالحهما تتطلب تحالفاً مع إسرائيل وثمنها التخلي عن قضية فلسطين لكان القرار سيادياً، ولكنه ليس سياديا حينما يتم التوقيع على رؤية ترامب التي أرفقت بخارطة تعتبر القدس عاصمة لإسرائيل والأقصى تحت السيادة الإسرائيلية، وأن الأرض من النهر إلى البحر أرض للشعب لليهودي".

وأضاف عريقات أن "خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للامم المتحدة خلال الأيام المقبلة سيكون من أهم الخطابات أمام هذه المؤسسة الأممية".

وتابع: "إن خطاب سيادته سيكون خطاب الرد والصمود والتحدي الفلسطيني في ظل الحملة التي تشنها الولايات المتحدة على قضيتنا، ويقف في وجهها الرئيس وخلفه شعبنا بكافة فصائل، من أجل تحقيق الوحدة واسقاط صفقة القرن عبر المقاومة الشعبية والقيادة الموحدة."

وأفاد عريقات بأن الخطوة الأخرى منع أي دولة عربية من تكرار ما قامت به الإمارات والبحرين، محذراً من أن بعض الدول تعتقد أن مصالحها ومكانتها تقبل القدس عاصمة لإسرائيل والأقصى تحت سيادتها.

وفيما يتعلق بالتحرك على المستوى الدولي، أكد عريقات أنه سيتم التصويت خلال اجتماعات الجمعية العامة على 19 قراراً خاصاً بفلسطين، متوقعاً أن يتم التصويت على هذه القرارات بمعدل لا يقل عن 170 دولة، إضافة إلى استمرار العمل مع الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وتحصيل اعترافات أوروبية بالدولة الفلسطينية، باعتبار أن "من يريد حل الدولتين فعليه الاعتراف بفلسطين".