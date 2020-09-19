عريقات: فلسطين لن تنسحب من الجامعة العربية
وطن: أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم السبت، أن فلسطين لن تنسحب من الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي، "وستقول كلمتها بأن على العرب حماية قراراتهم التي أقرتها القمم السابقة".
وأشار عريقات في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية إلى ان اتفاق التطبيع الاماراتي البحريني مع اسرائيل ينص على اعتماد رؤية ترمب للسلام او ما يعرف بـ"صفقة القرن"، ولم يرد فيه ابدا ذكر دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران من عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، أو قضايا الوضع النهائي.
وتابع عريقات قائلا إنه "لو أعلنت البحرين والإمارات أن مصالحهما تتطلب تحالفاً مع إسرائيل وثمنها التخلي عن قضية فلسطين لكان القرار سيادياً، ولكنه ليس سياديا حينما يتم التوقيع على رؤية ترامب التي أرفقت بخارطة تعتبر القدس عاصمة لإسرائيل والأقصى تحت السيادة الإسرائيلية، وأن الأرض من النهر إلى البحر أرض للشعب لليهودي".
وأضاف عريقات أن "خطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للامم المتحدة خلال الأيام المقبلة سيكون من أهم الخطابات أمام هذه المؤسسة الأممية".
وتابع: "إن خطاب سيادته سيكون خطاب الرد والصمود والتحدي الفلسطيني في ظل الحملة التي تشنها الولايات المتحدة على قضيتنا، ويقف في وجهها الرئيس وخلفه شعبنا بكافة فصائل، من أجل تحقيق الوحدة واسقاط صفقة القرن عبر المقاومة الشعبية والقيادة الموحدة."
وأفاد عريقات بأن الخطوة الأخرى منع أي دولة عربية من تكرار ما قامت به الإمارات والبحرين، محذراً من أن بعض الدول تعتقد أن مصالحها ومكانتها تقبل القدس عاصمة لإسرائيل والأقصى تحت سيادتها.
وفيما يتعلق بالتحرك على المستوى الدولي، أكد عريقات أنه سيتم التصويت خلال اجتماعات الجمعية العامة على 19 قراراً خاصاً بفلسطين، متوقعاً أن يتم التصويت على هذه القرارات بمعدل لا يقل عن 170 دولة، إضافة إلى استمرار العمل مع الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان وتحصيل اعترافات أوروبية بالدولة الفلسطينية، باعتبار أن "من يريد حل الدولتين فعليه الاعتراف بفلسطين".