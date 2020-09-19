الأردن: وفاة و196 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وطن: أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة، و196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، منها 191 محلية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 4540 إصابة.

وتوزعت الحالات الجديدة، وفق الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية على النحو الآتي: 191 حالة محليّة منها 88 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و44 حالة في محافظة الزرقاء، و23 حالة في محافظة البلقاء، و10 حالات في محافظة الكرك، و10 حالات في محافظة جرش، و7 حالات في محافظة إربد، وحالة واحدة في لواء الرمثا، و3 حالات في محافظة الطفيلة، و3 حالات في محافظة مأدبا، وحالة واحدة في محافظة معان، وحالة واحدة في محافظة عجلون.

كما سجلت 5 حالات خارجيّة بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة في مستشفى التوتنجي لأحد المصابين، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 30 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 161 حالة شفاء جاءت تفاصيلها كما يلي: حالتان في مستشفى الأمير حمزة، و156 حالة في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و3 حالات في مستشفى الملكة علياء.

ولفت إلى إجراء 11484 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1057184 فحصاً.