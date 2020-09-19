جدول مباريات "مرعب" لبرشلونة

وطن: لم ترحم قرعة الدوري الإسباني نادي برشلونة، ولم ترأف بتخبطاته المتكاثرة، فوضعت له جدول مباريات صعب جدا، مع انطلاق موسمه الجديد بعد أيام.

وعانى النادي الكتالوني من تخبطات كثيرة في الأشهر الماضية، أبرزها هزيمته المذلة بنتيجة 2-8 على يد بايرن ميونيخ الألماني بدوري أبطال أوروبا، ثم إعلان نجمه الأول ليونيل ميسي رغبته بالرحيل، ثم قدوم مدرب الفريق الجديد رونالد كومان، واقتراب رحيل المخضرمين لويس سواريز وأرتورو فيدال، مما يضع أسس "هشة" جدا للفريق مع بداية الموسم الجديد.

وقد تمثل مباريات الفريق الأولى بالدوري ضربة قوية، قد تدخل الفريق في أزمة جديدة، خاصة وأنها ستكون أمام فرق صعبة جدا في إسبانيا.

وسيبدأ برشلونة موسمه الجديد بعد أسبوع، بلقاء فياريال العنيد، خامس الموسم الماضي، ليذهب بعدها في رحلة صعبة خارج ملعبه أمام سيلتا فيغو، الذي أهدى الدوري لريال مدريد الموسم الماضي بتعادله مع برشلونة.

بعدها يلتقي برشلونة مع إشبيلية، رابع الموسم الماضي، ثم مع خيتافي الذي نافس على مقاعد دوري الأبطال حتى النهاية الموسم الماضي، قبل أن يستضيف برشلونة غريمه ريال مدريد في موقعة "كلاسيكو" مبكرة في الجولة الخامسة.

كما سيخوض برلونة أولى مباراتيه بدوري أبطال أوروبا، قبل وبعد "الكلاسيكو" مباشرة، ومن الممكن جدا أن تضعه القرعة مع أحد كبار أوروبا، مثل بايرن ميونيخ أو ليفربول أو يوفنتوس، بسبب وقوعه بالمستوى الثاني هذا الموسم.

ومع كل هذا الضغط "الرهيب" من المباريات القوية، سيضطر برشلونة لخوض جميعها بدون أحد أهم عناصره، وهو الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، الذي أجرى عملية بالكتف الشهر الماضي، والتي ستبعده حتى نهاية أكتوبر القادم.

كل هذه العوامل من الغيابات والمباريات القوية، قد تدخل برشلونة في أزمة جديدة، وتعمق جراحه التي لم يلتأم منها منذ نهاية الموسم الماضي.