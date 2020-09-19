الشرطة تقبض على شخص صادر بحقه اوامر حبس بقيمة 180 الف شيكل في الرام

رام الله- وطن: قبضت الشرطة، اليوم السبت، على شخص مطلوب وفار من وجه العدالة، صادر بحقه 3 اوامر حبس بقيمة 180 الف شيكل ومذكرة احضار من النيابة العامة لإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 150 الف شيكل في الرام شمال القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أنه وبناء على معلومات مفادها وجود شخص مطلوب للعدالة داخل محل تجاري في مدينة الرام، على الفور توجهت قوة من شرطة الرام للمكان وتمكنت من القبض عليه، وبالفحص تبين انه مطلوب وصادر بحقه 3 اوامر حبس ومذكرة احضار صادرة من النيابة العامة لإصداره شيك بدون رصيد.

وأكدت بان الشرطة اوقفته تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.