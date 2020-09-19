زراعة غزة: سنزيد العرض في الأسواق لوقف جشع التجار

وطن: قال إبراهيم القدرة وكيل وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم السبت، إن وزارته ستعمل على زيادة العرض من الخضروات والفواكه والدواجن في أسواق القطاع، للسيطرة على جشع وطمع التجار الذين يمتنعون عن الالتزام بأسعار السلع التي يتم إعلانها يوميًا من قبل الوزارة.

وأوضح القدرة، أنه تم منح التجار مهلة للالتزام بالأسعار المحددة والمعلن عنها، مشيرًا إلى أنه في حال لم يتم الالتزام بذلك سيتم خلال اليومين المقبلين البدء بالسماح بإدخال الدجاج المبرد والطماطم وإغراق السوق بزيادة العرض.

وبين أنه في ظل توفر المنتجات والسلع في الأسواق، واستيراد كميات منها خلال الأيام المقبلة، ستنخفض الأسعار بشكل كبير.