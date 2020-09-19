حملة تواقيع من مثقفين وأكاديميين في فلسطين تضامنا مع أهلنا في البحرين ضد القمع

وطن: أعرب أكاديميون ومثقفون ونواب سابقون عن تضامنهم مع الشعب البحريني، في ظل القمع الذي يتعرضون له نتيجة موقفهم الوطني الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي السابق حين خريشة لوطن، إنه وتضامنا مع مع شعبنا في البحرين الذي تعرَّض لعملية قمع وحشية، وخاصة منطقة الدراز، فقد سارعنا لإطلاق حملة تواقيع تضامنا مع شعبنا وأهلنا هناك.

وأضاف "شعبنا في البحرين هم أول من خرج ضد التطبيع وتعرضوا للقمع الشديد، والبحرين مركز للثورات تاريخيا".

وتابع "الشعب الفلسطيني لا يمكن ان ينسى اصدقاءه وإخوانه وكل من يدعم قضيته ويضحي من أجلها".

وفيما يلي البيان الذي وقع عليه عشرات المفركين والأكاديميين والمثقفين، وما زال مستمرا في جمع التواقيع:

بيان تضامن مع أهلنا في البحرين

نحن الموقعون ادناه، يشرفنا التضامن مع أهلنا.. مع شعبنا العربي في البحرين العزيزة الذي تعرَّض لعدوان السلطات الحاكمة هناك ضد فلسطين وقام بحملة قمع وحشية حاقدة ضد أهلنا في البحرين وخاصة منطقة الدراز حقدا من النظام ضد المتضامنين مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، وستبقى كذلك.

وكما ليس غريبا على النظام التابع الذي يخشى الشعب ، أن يقوم بالقمع المعمَّم، فليس غريبا، قط تضامن وتضحية عرب البحيرين لصالح فلسطين.

وإننا إذ نبدأ هذا البيان من فلسطين المحتلة، فإننا نهيب بالعرب في مشرقهم و مغربهم أن يوقعوا هذا البيان معلنين ومؤكدين تضامنهم مع شعبنا العربي في البحرين لتكن هذه بداية حراك شعبي عربي موحد ومتواصل.

لقد أثبت النظام التابع مرة تِلْوَ أخرى بأنه نظام حاكم ومحكوم وبأن تثبيته في مواقع السلطان مردُّه إلى حماية العدو الإمبريالي له يُضاف له اليوم العدو الصهيوني.

ونقول لأهلنا في البحرين، "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلوْن". وقد يكون أشد تأكيدٍ على عُلُوِ موقفكم هي الطريقة المتعجرفة التي عومل بها تطبيع النظام الحاكم في البحرين من قبل العدوين الأمريكي والصهيوني.

لم يعد للتطبيع الرسمي قيمة تُذكر حتى لدى الصهاينة مما جعل النظام الحاكم في البحرين مجرد تكملة عدد لا أكثر أو هامش صغير في ذيل صفحة السقوط والخيانة.

ومن هنا، من الأرض المحتلة نؤكد لكم بأن مسلسل الحرب على أمتنا هو تأكيد بأنها أمة لم تمت بل تشكل ، رغم جراحاتها، خطرا على الحكام المحكومين وأسيادهم وإلاَّ لما كانت هذه الحروب المتنوعة المتجددة ضد مختلف اقطار وطننا الكبير.

عاش نضال عرب البحرين وعاشت انتفاضاتهم منذ 1965 وحتى الإنتفاضة المتواصلة منذ 2011 وانتفاضتهم اليوم لأجل فلسطين.

التواقيع:

د. حسن خريشة/فلسطين

د.عصام السعدي/الأردن

د. سوسن مروة/فلسطين

محمود ابراهيم فنون/أسير محرر وعضو مجلس وطني سابقا فلسطين

كامل جبيل/ اسير محرر فلسطين

د. عادل سماره /فلسطين

ابراهيم الطرشة/أسير محرر فلسطين

جواد ابراهيم/ فنان تشكيلي فلسطين

د. مسعد عربيد/فلسطين

ابراهيم احنصال/المغرب

د. إبراهيم لدعة/فلسطين

خالد بوزهر/المغرب

د. ديمة أمين/فلسطين

الطاهر المعز/تونس

د. عصمت الشخشير/فلسطين

سيد البدري/مصر

د. عبد العليم دعنا/فلسطين

بدران جابر/ اسير محرر فلسطين

فوزي البكري/شاعر فلسطين

إحسان سالم ابو عرب/فلسطين

د.وسام فقعاوي/مجلة الهدف فلسطين

يزن سمارة/إعلامي فلسطين

المطران عطا الله حنا /فلسطين

كريمة الحفناوي كاتبة/ مصر

د. جهاد المحيسن الاردن

محمد البشير الاردن

محمد حسب الرسول السودان

د. هاله الأسعد / سوريا

شوكت سعدون الاردن

المحامي فخري العملة/ الاردن

المهندس ديب عويس الاردن

د. ميسون حداد الاردن

عربية لطفي/مخرجة مصر. علا طبري سينمائية/فلسطين

ادرياض شاهين د ناجي البطه

د عبد الستار قاسم. د رمضان العمري

د عبد الرحيم كتانه. . د غلي الهبيل

د معاويه المصري. . د فهمي شراب

ا فخري تركمان. د هاني الجزار

ا عبد الجواد صالح د صالح الهمص

د علي ابو الريش. ا ايه سليم.

م انور عطا الله. د ابراهيم ماضي

ا حسام خضر. ا يونس ابو معيلق

د حسن خاطر. . د ماجد الو عبشه

د منصور سلامه. د رشاد المدني

د عبد الرحيم كتانه. د حسام الدجني

د سامح ابو سير اد شفيق جنديه

د عفيف جوده. ا احمد الطيبي

ا مجدولين حسونه. م باسم شراب

رحاب دويكات. اد محمد مقداد

جمال الصابر. د حنان العكلوك

وائل ملالحه. محمد اسعد العمور

صهيب زاهده. د خميس العرابيد

د مازن قمصيه. م جهاد صلاح

ا مهند كراجه. . م نزار الوحيدي.

ظافر صعايده. . د كمال حمدان

جواد ابراهيم. م عصام حماد

خليل السلامين. د فيصل الزعنون

جمال محمود. د عبد الكريم مهنا

محمد ابو شيخه. د عبدالله عياسره د عبد العزيز بني عوده اكرم السحار خليل عساف. جمال الطيراوي كمال هماش عزمي منصور

ذياب العويوي. زهرة محمد

ياسر اكرم دودين. محمد برغيت

اياد نمر حمد. عاطف النجار

د عبد الفتاح ابو الشكر. وليد بدر

د وليد طرايره. عدنان عوده

محمد حجه. وليد محمد علي

تغريد سعاده. فريد الاطرش

مسعد عرابيد يوسف الشرقاوي

خالد ابو خالد. هشام الشرباتي

عيسى عمرو. . نزار بنات

م سعيد صبح محمودعواوده. خالد سماره

عصام عابدين. مزيد سقف الحيط. نجيب دانا. اسعد شبيطه جهادعبدو موسى مغربي د فتحي سروجي محسن عقروق محمد عمرو محمد زقله غسان جوده عدوان ملحم احمد ابوهلال جميل ايوب التميمي احمد عايش جبريل جهشان

ناجح شاهين عيسى اللوباني ابو عبدالله العمد ايهاب شوقي

وائل عطاري نضال حمد الله جاد الله صفا مطر خريس

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محمود رمحي ابو عنان دعنا صبحي البدوي سمير ابو شاويش هدى مستريح حمدي فراج خلدون برغوثي د راويه البورنو

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فاطمة عطية ثائر نصار

محمد غنيام. صالح كويكس

رياض سعيد. محمد ايو عريضة

نبيل سمارة. عارف مخلص نابلسي

ابو ابراهيم جنيد. عبد الله حموده

م عبد السلام جندب سعيد طوقان ناصر شكيب يوسف الترتوري

اشتيه علي فواز برهان محمد ابو عريضه فواز ملوح انورخالد بكري يوسف نصر الله عراريونس ابو نزار شناعه برلين كايد الرمحي،. انورجبارين موسى ابوهلال،. نادي فراج،

فوزي السهلي، غسان الجعفري، بديع الدويك، محمد صالح الرمحي لمياء شلالده، عبد الباسط حنني

زهرة محمد شاعرة/ فلسطين/سوريا

خالد السعدي/فلسطين السويد

فاطمة عطية/صحافية فلسطين امريكا

د. فيصل جلول/سوريا فهمي الكتوت/الأردن المهندس عزام الصمادي/الأردن محمد العبدالله/كاتب فلسطيني/سوريا وائل عطاري/الأردن صلاح الزعبي..نائب سابق/الأردن خالد حتر / الاردن وليد خالد دياب طارق علي السعدي منذر الباش سيف الدين العايدي م.محمد خالد السعدي د.لين خالد السعدي م.رامي يونس الأسدي د.محمد يونس الأسدي م.لينا يونس الأسدي د.سامي حسونه هند محي الدين السعدي نيروز علي السعدي سامر الجبالي قاسم الجبالي د.ماهر شيخه عادل شيخه نادر شيخه أحمد نمر أيوب بسام نمر أيوب محمد نمر أيوب مصطفى نمر أيوب وليد نمر أيوب غسان نمر أيوب حسام عرار زكريا عبدالله الخطيب أحمد عبدالله الخطيب محمد عبدالله الخطيب ناديا إبراهيم الخطيب ديما إبراهيم الخطيب فرح إبراهيم الخطيب نور إبراهيم الخطيب نضال عيلوطي إبراهيم نايف عباس محمود نايف عباس عماد دياب المجذوب عدنان دياب المجذوب محمد دياب المجذوب أحمد دياب المجذوب حسين دياب المجذوب م.ناصر الشناتي د.حسن الشناتي عبد المجيد التوبه نظير خليل ياسين أحمد حسن حميد محمد حسن حميد مهاب محمد سعيد مراد د.صلاح محمد سعيد مراد د.نور الدين محمد سعيد مراد فؤاد محمد سعيد مراد فايز محمد سعيد مراد كوثر محمد سعيد مراد منى محمد سعيد مراد محمد صالح شطاره أحمد صالح شطاره ابراهيم صالح شطاره ، حسين الحديثي مغامس/فلسطين، نزهة الجابير/اكاديمية المغرب، ، عمر سمارة/إعلامي فلسطين. المحاميي زياد ابو زياد. شاكر الجوهري .توفيق طعمه

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