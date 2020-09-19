التربية: 420 ألف طالب يعودون غدا الى مقاعد الدراسة

وطن: قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، اليوم السبت، "ان 420 الف طالب وطالبة من الصف الخامس وحتى الحادي عشر سيعودون يوم غد الأحد الى مقاعد الدراسة في المدارس الحكومية، والخاصة، ووكالة الغوث "الأونروا" لينضموا الى 300 الف آخرين، في حين سيتم تقييم الوضع الصحي في قطاع غزة".

وأضاف الخضور في، ان الحالة الوبائية لم تخرج عن السيطرة في المدارس، مع استمرار الالتزام بالبروتوكول الصحي، وتقييم الحالة الوبائية بشكل مستمر، ضمن اجراءات السلامة العامة، مبينا انه تم وضع خطة تكنولوجية في التعليم واطلاق قناة فلسطين التعليمية؛ لمتابعة دروس الطلبة ضمن التعليم المدمج.

"صوت فلسطين"