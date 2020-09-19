يناشدون عبر وطن.. كورونا تهدد مصادر رزق عمال المياومة في غزة!

غزة- وطن- أمل بريكة:

اعتاد الشاب العشريني محمود فوجو أن يذهب صباح كل يوم لفتح محله، ويبدأ عمله بمهنته المفضلة وهي " الحلاقة "، تلك المهنة التي أصبحت فيما بعد مصدر رزقه الوحيد لسنوات طوال، وما يتحصله من زبائنه يومياً ينفقه على أسرته المكونة من 7 أفراد.

فوجو هو الابن الأكبر في عائلته، المكونة من والديه وأشقائه بالإضافة إلى عائلته الصغيرة، وهو من يتحمل مسؤولية الانفاق على العائلة بأكملها، بالتالي فإن فقدان مصدر رزقه الوحيد يعني أن تعاني عائلة بأكملها العوز والفقر.

ونتيجة الجائحة، اضطر فوجو أن يُغلق محله التزاماً بقرارات الحكومة بغزة بفرض حظر التجوال، الذي شمل فيما بعد اغلاق المحال التجارية، ما أثر سلباً على وضعه الاقتصادي في ظل التزام الزبائن بالحجر المنزلي خوفاً على حياتهم وانتقال العدوى لهم، وكي لا يكون هناك مجال للاختلاط بين الزبائن في المحل.

أما الثلاثيني حمادة فتحي الذي يعمل في جني المحصول الزراعي بيومية لا تتجاوز 20 شيكل، بعد قضاء 4 ساعات أثناء عمله في إحدى الأراضي الزراعية برفح، وتحت أشعة الشمس الحارقة، يحدث ذلك في الوضع الطبيعي من الحياة ما قبل جائحة كورونا.

يقول فتحي، بأنه يضطر للعمل في هذه المهنة المرهقة على حد قوله، كونه ينفق على أسرته المكونة من 7 أفراد، وبعد تلقيه اتصالا من صاحب العمل يوم اعلان حالة الطوارئ بغزة وفرض التجوال، بأنه يلتزم في منزله لحين عودة الحياة لطبيعتها، صُدم من هذا القرار المفاجئ الذي أثر سلباً على حياته وأسرته، كونه بات الآن عاجزاً عن سداد احتياجاتهم الضرورية، ويعتاش على القليل من الطعام والشراب، منتظراً الإغاثة من أي جهة كانت للنظر إليه ولعائلته.

أما الخمسيني أبو نائل ويعمل سائق أجرة، كان يجوب أقصى شرق رفح حتى غربها، كي يجد الركاب في طريقه المذكور ويقوم بإيصالهم إلى الأماكن الذي يريدون الذهاب إليها، مضطراً أحيانا الذهاب إلى أماكن متعثرة وبعيدة كي يحصل على قوت يومه.

ومن الجدير بالذكر أن أبو نائل متزوج من سيدتين ولديه منهما 15 فرداً، يتحدث بحرقة وألم على ما تسببته جائحة كورونا، في ظل انتشار واسع للفايروس، ما أدى إلى اغلاق عدة مناطق على ساكنيها، ما يعني سيقلل من وجود الركاب نتيجة التزامهم بالحجر المنزلي.

أبو نائل، يعتاش وأسرته على ما يجنيه خلال عمله طول اليوم على مركبته ليعود إلى البيت ببعض النقود التي بالكاد تسيّر حياتهم، تلك المركبة التي تعود لشخص آخر يقاسمه " الغلة " نهاية اليوم.