وفاتان و124 إصابة بكورونا في القدس خلال 24 ساعة

وطن: أعلن عضو وحدة مكافحة "كورونا" في القدس المحتلة علي الجبريني عن تسجيل حالتي وفاة، و124 إصابة بالفيروس، خلال آخر 24 ساعة.

وقال الجبريني في بيان له إن مدينة القدس شهدت الجمعة تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" لمواطنة من سلوان ومسن من سكان الطور، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 48 منذ بداية انتشار الجائحة في المدينة.

وذكر أن عدد إصابات الجمعة بلغ 124 إصابة مقابل 185 حالة شفاء، ليرتفع عدد الحالات النشطة إلى 1930 إصابة.

وأشار الجبريني إلى أن محطات الفحص "درايف إن" (التي يتم فيها الفحص دون النزول من السيارة) ستعود للعمل في القدس بالشيخ جراح وجبل المكبر اعتبارًا من بعد ظهر السبت بعد توقف دام يومين بسبب ضغط الفحوصات الكبير.

وتوقع أن يسهم الإغلاق بتقليص عدد الإصابات ومنع انتقال العدوى وخصوصًا في ظل إغلاق مؤسسات التعليم وتقييد الحركة والتجمهرات ومنع المناسبات الاجتماعية، بالإضافة إلى تقليص حجم العمل في القطاعين الخاص والعام.