وزير العمل: 700 شيكل للمتضررين من جائحة كورونا نهاية أيلول الحالي

وطن: أعلن وزير العمل نصري أبو جيش صباح السبت، أن وزارته ستبدأ نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري بصرف مساعدات نقدية بمبلغ 700 شيكل لـ68 ألف عامل تضرر جراء جائحة فيروس كورونا.

وأضاف الوزير في تصريح له: "بدأنا في فرز الأسماء بشكل دقيق بعد أخذهم من وزارات العمل والتنمية والحكم المحلي وجهات أخرى، وسيتم إعطاء المستحقين نهاية الشهر على دفعات". كما جاء في تصريحه لإذاعة صوت فلسطين .

وأوضح أن "الدفعة الأولى بواقع 10 آلاف عامل وبعد أسبوع 10 آلاف وهكذا".

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى اتفاقية وقعتها وزارته مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 600 ألف دولار لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر المتضررة من كورونا.

وأوضح أن الدعم الفني والمالي سيصل إلى 100 منشأة صغيرة، 25 في قطاع غزة و75 في الضفة الغربية المحتلة، وسيستهدف قطاع السياحة والخدمات بشكل أساسي كونها المتضرر الأساس من الإغلاق.

وذكر أن لجنة مشكلة من وزارة العمل وصندوق التشغيل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستختار المنشآت المتضررة لصرف المساعدة لها.