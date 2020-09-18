إغلاق بلدة دير الغصون لمدة (48) ساعة

وطن: أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر رئيس لجنة الطوارئ عن إغلاق بلدة دير الغصون شمال طولكرم لمدة 48 ساعة إبتداءً من الساعة الثامنة من صباح يوم غد السبت بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة، وفي إطار متابعة الإجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ليتسنى لطواقم الطب الوقائي تتبع الخارطة الوبائية، حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأكد المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي على ضرورة التزام المواطنين بالبرتوكول الصحي والإجراءات الوقائية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، متمنياً السلامة لجميع المواطنين.