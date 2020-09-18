محافظ سلفيت يغلق سوبرماركت لاستقباله مستوطنين

وطن: قرر محافظ سلفيت عبدالله كميل اغلاق سوبرماركت في قرية ياسوف بسبب عدم التزامه بالقوانين وقرارات لجنة الطوارئ واستقباله مستوطنين للتسوق من المحل التجاري.

وجاء في قرار المحافظ انه "استنادا الى أحكام القرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشان حالة الطوارئ وأحكام القرار بقانون رقم 25 لسنة 2020 بشان المصادقة على تمديد حالة الطوارئ لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه وقرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار المرض والالتزام بتعليمات السلامة العامة وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22 لسنة 2003 بشان اختصاص المحافظين ونظام التشكيلات الإدارية رقم (1) لسنة 1966 وقانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004 وقرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشان حظر ومكافحة منتجات المستوطنات وحفاظا على النظام العام والصحة العامة والحد من انتشار فيروس الكورونا وخطر الإصابة به ، قررنا إغلاق سوبر ماركت (أ. ع) في قرية ياسوف لمدة شهر من تاريخ صدور هذا القرار بسبب عدم التزامه بالقوانين وقرارات لجنة الطوارئ واستقباله مستوطنين للتسوق من المحل التجاري."