أمريكا توقف تحميل تطبيقي "تيك توك" و"وي شات" من الأحد المقبل

وطن: أعلنت وزارة التجارة الأمريكية حظرا على تحميل تطبيقي “تيك توك” و”وي شات” على الهواتف المحمولة اعتبارا من الأحد المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن توزيع تطبيقي “تيك توك” أو “وي شات” بالإضافة إلى أي تحديثات وشفرة برمجية ذات صلة من خلال متاجر تطبيقات الهاتف المحمول سيكون محظورا.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أمرا تنفيذيا في آب/أغسطس الماضي سيحظر تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة من منتصف هذا الشهر، إذا لم يتم بيعه لشركة أمريكية، معللا ذلك بمخاوف أمنية متعلقة ببيانات المستخدم.

ولم يوافق البيت الأبيض على محاولة من قبل شركة البرمجيات “أوراكل” لشراء تطبيق “تيك توك”، المملوك للشركة الأم “بيتي دانس” ومقرها الصين، نظرا لأنه بدا أنها ليست عملية بيع كاملة لتطبيق وسائل التواصل الاجتماعي.