رام الله - وطن: أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 8 وفيات و692 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و400 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنتين من محافظة نابلس (76 و77 عاما) ومواطنة من محافظة الخليل (57 عاما)، ومواطن من محافظة بيت لحم (40 عاما)، ومواطن من محافظة قلقيلية (32 عاما)، مواطن من خانيونس (70 عاما)، وحالتي وفاة في الطور وراس العامود بمدينة القدس المحتلة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (131)، محافظة نابلس (15)، محافظة بيت لحم (59)، محافظة قلقيلية (18)، محافظة رام الله والبيرة (97)، جنين (34)، أريحا والأغوار (29)، طوباس (7)، سلفيت (14)، طولكرم (49)، قطاع غزة (47)، ضواحي القدس (58)، مدينة القدس (134).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (185)، محافظة طولكرم (18)، محافظة طوباس (12)، محافظة سلفيت (10)، مدينة القدس (127)، قطاع غزة (48).

ولفتت إلى وجود 40 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

يشار إلى أنه بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص "كورونا" الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكترونيhttps://result.moh.ps، عبر إدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.