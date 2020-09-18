مستوطنون يهاجمون فعالية لزراعة أشجار الزيتون في عصيرة القبلية

وطن: هاجم مستوطنون، الجمعة، مزارعين أثناء زراعتهم أشجار زيتون في أراض مهددة بالمصادرة قرب بلدة عصيرة القبلية، في محافظة نابلس.

وهاجم المستوطنون المزارعين بالحجارة، فيما تدخل جيش الاحتلال لتوفير حماية للمستوطنين.

واعتدت قوات الجيش والمستوطنين على صحفيين خلال تغطيتهم للمواجهات.

وكان نشطاء فلسطينيين قد دعوا إلى تنظيم فعالية، الجمعة، لزراعة أشجار زيتون في أراض قرب بلدة عصيرة القبلية، المهددة بالمصادرة لتوسيع المستوطنات القريبة منها.