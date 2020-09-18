كورونا: أكثر من 30 مليون إصابة حول العالم

وطن: تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 30 مليون إصابة مؤكدة، بحسب أرقام جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وتوفي أكثر من 940 ألفا بكوفيد - 19 منذ بدء تفشي المرض في الصين أواخر العام الماضي.

وتأتي الولايات المتحدة والهند والبرازيل في مقدمة الدول الأكثر تضررا، ولكن هناك زيادة جديدة في عدد الإصابات في جميع أنحاء أوروبا.

وتستعد العديد من دول نصف الكرة الشمالي الآن لموجة ثانية من الوباء مع اقتراب فصل الشتاء.

ولا تزال الولايات المتحدة الأكثر تضررا من حيث الأرقام، مع أكثر من 6.6 مليون إصابة مؤكدة، وأكثر من 197 ألف حالة وفاة.