طقس الجمعة: أجواء حارة

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم الجمعة والتي تبقى فوق معدلاتها بنحو 3-4 درجات.

وتسود أجواء حارة إلى حارة جدا بشكل عام نهارا في المناطق الساحلية والمنخفضة وحارة في الجبال أيضا مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء.

وفي ساعات الليل تبقى البلاد تحت تأثير الأجواء الحارة نسبيا وتسود أجواء دافئة إلى حارة نسبيا في المناطق السهلية المنخفضة والساحلية مع ارتفاع نسب الرطوبة فيها.

وتعتدل الأجواء نسبيا في المناطق الجبلية العالية مع تواجد للسحب المتفرقة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.