التلفزيون
برامجنا
فيديو وطن
فيوغرافيك وطن
تحقيقات وطن
أصوات مهمشة
الراديو
وطن FM
البرامج الاذاعية
البث المباشر
فلسطيني
عربي دولي
وطن في الميدان
رصيف وطن
النسخة الخفيفة
وطن
الأخبار
إقتصاد وأعمال
إصابة الشقيقين أشرف ومحمد النجار نتيجة اعتداء مستوطنين شمال بيت لحم
"المتصهينون العرب" .. فلتت "الجنازير" من اعناقهم فملأ نباحهم الأثير
أبو سيف لوطن: "الصورة" تلعب دورا نضاليا بارزا في فضح جرائم الاحتلال منذ النكبة وحتى يومنا هذا
كورونا: أكثر من 30 مليون إصابة حول العالم
طقس الجمعة: أجواء حارة
سعر صرف العملات مقابل الشيقل
اشتية: تصريحات فريدمان تعبير عن إفلاس سياسي ومحاولة يائسة للمس برمز الشرعية النضالية المنتخب
الحكومة: التحاق الطلبة من الصف الخامس إلى الحادي عشر بالعام الدراسي الجديد الأحد المقبل
هيئة الاسرى لوطن: نحن امام فكي كماشة امريكية اسرائيلية تستهدف كل مكونات الحركة الاسيرة
فرنسا تسجل أعلى عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا
الجزائر تسجل 9 وفيات جديدة بكورونا والإصابات تقترب من الـ50 ألفا
الاحتلال يستهدف عرساً في مخيم شعفاط ويصيب العشرات بالاختناق
لبنان يسجل نحو 700 إصابة بكورونا خلال يوم واحد
الاحتلال يبعد الشاب إبراهيم النتشة عن الأقصى أسبوعاً
محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مكتب ضريبة الدخل بسبب "كورونا"
سعر صرف العملات مقابل الشيقل
18.09.2020
07:27 AM
وطن
: جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل، صباح الجمعة، كما يلي:
دولار 3.42
دينار 4.83
يورو 4.05
التعليـــقات
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
بحث
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Snapchat
Instagram
Rss
تصميم وتطوير