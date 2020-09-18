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سعر صرف العملات مقابل الشيقل

18.09.2020 07:27 AM
سعر صرف العملات مقابل الشيقل

وطن: جاءت أسعار العملات مقابل الشيقل، صباح الجمعة، كما يلي:

دولار 3.42
دينار 4.83
يورو 4.05

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