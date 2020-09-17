الجزائر تسجل 9 وفيات جديدة بكورونا والإصابات تقترب من الـ50 ألفا

وطن: أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، اليوم الخميس، تسجيل 9 وفيات و228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في الجزائر إلى 1654، والإصابات إلى49194 حالة.

وتماثل 158 شخصا للشفاء من المرض خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 34675، فيما يخضع 32 مريضا للعلاج داخل وحدات العناية المركزة.

وتشير الأرقام المسجلة إلى استمرار تراجع عدد الإصابات اليومية التي تبقى تحت حاجز الـ300.

المصدر: RT