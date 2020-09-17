الاحتلال يفرض طوقًا أمنيًا شاملًا على الضفة والقطاع

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس عن فرض طوق أمني شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة بدءًا من الليلة وحتى الأحد القادم؛ تحت ذريعة احتفالات "رأس السنة اليهودية".

وذكر الناطق بلسان جيش الاحتلال أنّ الإغلاق الثاني سيوافق يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري ويستمر يومين في ذكرى ما يُسمّى عيد "الغفران"، مشيرًا إلى وجود إغلاق ثالث في الثاني من أكتوبر المقبل يستمر ليومين بمناسبة ما يُسمّى بعيد "المظلة"، وسيفرض إغلاق رابع في التاسع من ذات لمدة يومين أيضًا بمناسبة ما يُسمّى بعيد "سمخات تورا".

وسيسمح خلال فترة الإغلاق بمرور الحالات الإنسانية والطارئة فقط.