"الخارجية": لا وفيات جديدة بــ"كورونا" في صفوف جالياتنا وارتفاع الإصابات إلى 6052

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الخميس، بعدم تسجيل أية حالة وفاة في صفوف جالياتنا حول العالم بسبب فيروس "كورونا" لليوم الثاني على التوالي، فيما ارتفعت الإصابات إلى 6052، وحالات التعافي إلى 2052.

وفي هذا السياق، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية في دالاس ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3625، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة هذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة في صفوف جاليتنا في أميركا 76 حالة.