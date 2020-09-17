"المتصهينون العرب" .. فلتت "الجنازير" من اعناقهم فملأ نباحهم الأثير

رام الله - وطن: يبدو أن بعض المتصهينين العرب كانوا "مربوطين بجنازير" طيلة السنوات الماضية، والآن وقد انقطعت بعد الانجراف في وحل التطبيع، فقد وجدوا ضالتهم في النباح علنا حبا وغزلا وعشقا وهياما في المحتل الإسرائيلي.

لم تعد نماذج الخزي العربي قليلة أو مخفية، فهي تملأ وسائل التواصل الاجتماعي لعلها تنال عظمة من اسيادها، فهذا داعية يتخفى بثوب الزهد والتقوى ويدعى وسيم يوسف ينافح عن التطبيع والخيانة ويبرئ الاحتلال من دماء ملايين المسلمين.ولا يخجل حين يقول "أن إسرائيل لم تدمر عددا من الدول العربية ولم تحتضن منظمات "إرهابية" مثلما فعل بعض "العرب"، وهي تغريدة لم تكن وزارة خارجية الاحتلال تمررها دون ان تتغنى بها .

ويستمر الأحمق يوسف في القول "إسرائيل لم تدمر سوريا، إسرائيل لم تحرق ليبيا، إسرائيل لم تشتت شعب مصر، إسرائيل لم تحطم ليبيا، إسرائيل لم تمزق لبنان" متناسيا ذلك الوغد عدوان الاحتلال من سنوات في سوريا، ودعمه المتواصل للإرهاب الذي قتل البلاد وحرقها، متجاهلا 72 عاما من قتل الفلسطينيين وهدم مساجدهم واحتلال ارضهم، وتهويد قدسهم واقصاهم، متناسيا ذلك الدعي مسرى الرسول محمد الى السماء.

يقدم هذا الدعي صك براءة للاحتلال، طامسا مئات آلاف الشهداء من فلسطينيين ولبنانيين وعرب أحرقتهم اسرائيل واعوانها، تناسى ما فعله الاحتلال في صبرا وشاتيلا على يد عصابات الإجرام المدعومين من اسياده في أبو ظبي، متناسيا حصار بيروت، ومجزرة قانا.

هذه الوقاحة ليست مستغربة، فهي تتنكر لدماء 250 جنديا مصريا تم ذبحهم ودفن بعضهم أحياء على أيدي حملة "شاكيد" العسكرية التي قادها الضابط الإسرائيلي.

لأنك ساذج وسطحي ايها الدعي، فربما لا تعلم ان اسرائيل التي تتغنى بها ما هي الا نواة عصابات إرهابية كشاكيد والاراغون و الهاغاناة وشتيرن، لكن ألم تسمع من قبل في مذبحة مصنع أبو زعبل، و مذبحة بحر البقر التي قصفت بها طائرات الاحتلال مدرسة مصرية فارتقى فيها 30 طفلا واستاذا شهداء، مجزرة قانا الاولى والثانية، وصبرا وشاتيلا، وغزة المجزرة المفتوحة، ومخيم جنين.

ولا يتوقف الأمر عند دعي يدعي وسيم يوسف يفعل كل شيء من اجل فتات عطاياه، بعد شهور فقط من رفع قضايا ضده في المحاكم الاماراتية، بل طال العشرات الذين حولوا وسائل التواصل الاجتماعي منصات رخيصة لذلهم وصهينتهم، فهذا سعودي يسجل لنفسه فيديو يغني فيه لنتنياهو ويعبر له عن حبه "بيبي حبيبي" وباللغة العبرية.

كما قام إماراتيون بتسجيل اغنية تحتفي وتتغني بالتطبيع، تستجدي الزيارة الى تل ابيب، تقول كلماتها "خذني زيارة لتل أبيب.. أرجوك يالنشمي اللبيب. أنا بدوي ونهجي رهيب عاشت إمارات السلام"، في حين قامت فضائيات إماراتية وبحرينية بكتابة اسماءها باللغة العبرية قد يكون عواء المتصهينين العرب عاليا انتشاء بعارهم، وهذا لا يمنع ومصارحتهم بحقيقتهم التي قالها النواب يوما ما "إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم، تتحرك دكة غسل الموتى أما أنتم لا تهتز لكم قصبة".

قد يكون عواء المتصهينين العرب عاليا انتشاء بعارهم، وهذا لا يمنع ومصارحتهم بحقيقتهم التي قالها النواب يوما ما:

"إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم

تتحرك دكة غسل الموتى أما أنتم لا تهتز لكم قصبة".

قد يكون عواء المتصهينين العرب عاليا، يستوجب منا إعادة ما قاله أمل دنقل

عندما أطلق النار كانت يد القدس فوق الزناد

(ويد الله تخلع عن جسد القدس ثوب الحداد ليس من أجل أن يتفجر نفط الجزيرة)

ليس من أجل أن يتفاوض من يتفاوض من حول مائدة مستديرة.

ليس من أجل أن يأكل السادة الكستناء.