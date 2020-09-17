"اسرائيل هيوم" تتراجع عن تصريحات فريدمان حول تغيير القيادة الفلسطينية

وطن: تراجعت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية عن تصريح نشرته للسفير الأميركي في اسرائيل ديفيد فريدمان حول السعي ليكون محمد دحلان رئيساً قادماً للفلسطينيين.

كما نفت قنصلية الولايات المتحدة التصريح، وأوضحت "عند سؤاله عن إمكانية تعيين دحلان الذي يقطن في الإمارات كرئيس قادم، رد فريدمان: "نحن لا نفكر في الأمر، وليست لدينا أية رغبة في هندسة القيادة الفلسطينية".

وكان تصريح فريدمان أثار ردوداً فلسطينية عديدة، حيث أكدت الرئاسة أن سياسة التهديد والضغوط المستمرة ومحاولات الابتزاز الأميركي للرئيس محمود عباس والقيادة، سيكون مصيرها الفشل، مضيفة أن "شعبنا الفلسطيني هو وحده من يقرر قيادته وفق الأسس الديمقراطية التي أرستها منظمة التحرير الفلسطينية في الحياة السياسية الفلسطينية، وليس عبر التهديد والوعيد وسياسة الابتزاز الرخيصة".

وكانت الصحيفة قد نشرت على لسان السفير الامريكي في دولة الاحتلال ديفيد فريدمان قوله، "نفكر في تبديل عباس بدحلان لكن لا مصلحة لدينا في إعادة هندسة القيادة الفلسطينية".

وردا على سؤال عمّا إذا كانت الولايات المتحدة تدرس إمكانية تعيين دحلان المقيم في الإمارات، كزعيم فلسطيني جديد، أجاب فريدمان: "نحن نفكر في ذلك، لكن ليست لدينا رغبة في هندسة القيادة الفلسطينية".

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