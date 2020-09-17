عقوبات أمريكية تستهدف شركتين في لبنان ومسؤولا في حزب الله

وطن: أقرّت الخزانة الأمريكية دفعة جديدة من العقوبات على شركات وشخصيات لها علاقة بحزب الله من دون أن تطال سياسيين كما الحال مع وزير المال السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس.

واستهدفت العقوبات هذه المرة شركتين مرتبطتين بحزب الله هما "آرك للاستشارات" و"معمار" بالإضافة إلى القيادي في الحزب، سلطان خليفة الأسعد، بصفته مشرفاً على الشركتين.

وعقب فرض هذه العقوبات، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن"حزب الله يخدع اللبنانيين ويستغل اقتصادهم".