تصنيف الـ"فيفا" للمنتخبات.. تونس تتصدر العرب عالميا وقطر آسيويا

وطن: أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، أول تصنيف للمنتخبات في آخر 6 أشهر، وذلك في ظل توقف الأنشطة الرياضية على خلفية تفشي فيروس كورونا.

واستأنفت المباريات الدولية أخيرا، بعد توقف طويل دام ستة أشهر بفعل جائحة كورونا "كوفيد19"، باستثناء المواجهة الودية التي جمعت فريقين من آسيا حين تفوقت أوزبكستان على طاجيكستان (2-1)، وكانت العودة مقتصرة على منتخبات قارة أوروبا التي نشطت مع انطلاق منافسات النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

واستفاد منتخبا تونس وإيران من هذه التغييرات والنتائج حتى دون أن يلعبا، حيث تقدم "نسور قرطاج" للمرتبة (26)، وإيران ثلاثة مراتب إلى المركز (30).

على الصعيد الآسيوي، حافظت اليابان على الصدارة وتحتل المركز 28 عالما، برصيد 1500 نقطة، متقدمة على وصيفتها إيران صاحبة المرتبة 30 عالميا، برصيد 1489 نقطة، وتليهما في المركز الثالث كوريا الجنوبية صاحبة المرتبة 39 عالميا، برصيد 1464 نقطة.

وتحتل أستراليا المرتبة الرابعة آسيويا والـ41 عالميا، برصيد 1457 نقطة.

بينما تحتل قطر المركز الأول بين المنتخبات العربية الآسيوية والخامس آسيويا، والـ55 عالميا، برصيد 1396 نقطة، ومن ثم السعودية سادسة آسيويا و66 عالميا، برصيد 1351 نقطة.