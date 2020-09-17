مصطفى البرغوثي لوطن: تصريحات فريدمان حول استبدال القيادة وقحة ولا يحق لاحد ان يفرض على الفلسطينيين من يقودهم

رام الله - وطن: قال الأمين العام للمبادرة الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي ان ما قاله سفير الولايات المتحدة لدى الاحتلال فريدمان هو تصريح وقح ويمثل استخدام لادوات ضغط رخيصة وتافهة على الفلسطينيين للتعاطي مع صفقة القرن المرفوضة جملة وتفصيلا.

واضاف البرغوثي لوطن ان الشرعية القيادية في فلسطين تستمد من الشرعية الوطنية والديمقراطية، ولا يحق لاحد ان يفرض على الفلسطينيين من يقودهم، وما يمكن ان يقوم به فريدمان هو ان يوجه تعليماته لانظمة الموز التي يتعامل معها وليس الى الشعب الفلسطيني.

وتابع البرغوثي "ان فريدمان يثبت كل يوم انه يعمل موظفا في خدمة نتنياهو والمتطرفين العنصريين الاسرائيليين وتصريحاته تؤكد ذلك".

ويأتي تصريح البرغوثي ردا وتعقيبا على السفير الامريكي في دولة الاحتلال ديفيد فريدمان الذي قال في وقت سابق اليوم، "نفكر في تبديل عباس بدحلان لكن لا مصلحة لدينا في إعادة هندسة القيادة الفلسطينية".