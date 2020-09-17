زعم الاحتلال انها تعمل لصالح حزب الله .. عائلة جابر تنفي اتهامات مخابرات الاحتلال لابنتهم الاسيرة ياسمين

وطن: ادانت عائلة جابر بشكل قاطع "الاتهامات الكاذبة والافتراءات الصادرة من الاحتلال الإسرائيلي نحو ابنتنا ياسمين جابر."

واحتُجزت ياسمين للتحقيق أمام مخابرات الاحتلال منذ 4/8، وعلى مدار أكثر من 40 يوم من التحقيق معها ومع عدة معتقلين عجزت النيابة أن تقدم لائحة إتهام ضدها لعدم توفر الأدلّة على ارتكاب أي مخالفة من طرفها.

وقالت العائلة في بيان وصل وطن للانباء نسخة عنه " ان الرواية التي نشرت في الساعات الأخيرة، دون تبيان ردود ياسمين المفصلّة عن الشبهات الباطلة، هي رواية إسرائيلية كاذبة جاءت للتغطية على فشل جهاز المخابرات بإخضاع ياسمين لنظريته وزحزحتها عن الحقيقة التي لا لبس فيها وهي أنها لم تقترف أي جرم أو مخالفة."

واضافت العاءئلة "م نتفاجأ من تغييب المعلومات الهامة عما نتج عن هذا التحقيق مثل المحاولات الفاشلة على جهاز الكذب والجواسيس من داخل السجن والتي أودت إلى نتيجة واحدة وهي أن ياسمين لم تخضع للرواية المخابراتية ولم تقرها لكونها كذبية أساسا."



واضافت العائلة "إن حديث المخابرات عن خليّة تعمل لصالح جهة ما ووجود معتقلة واحدة فقط في نهاية هذا التحقيق الطويل توضح هشاشة هذه المزاعم. فكيف أن لخلية ان تكون مكونة من شخص واحد؟!."



وتابعت العائلة "يؤسفنا جدا انسياق الإعلام الفلسطيني والعربي نحو الرواية الإسرائيلية التي هدفها الأول والوحيد تشويه صورة إبنتنا، رواية الإعلام الإسرائيلي والمخابرات هي رواية كاذبة مشوهة تفتقر لأدنى الدلائل."

واكدت العائلة في بيانه "دعمنا الكامل لإبنتنا ياسمين ووقوفنا إلى جانبها فهي ابنة القدس، إنسانة ذكية وناجحة حاصلة على اللقب الثاني في علم الجينات ولديها العديد من الأعمال التطوعية المجتمعية التي تخدم المجتمع المقدسي وستثبت كذبية كل التهم والافتراءات الباطلة المسندة إليها."

وكان جهاز المخابرات قد اعلن اعتقال ياسمين جابر من القدس المحتلة، بزعم انها تعمل لصالح حزب الله اللبناني.