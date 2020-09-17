الديمقراطية وحماس وحزب الشعب لـوطن: تصريحات فريدمان حول استبدال القيادة، هي "تخاريف" ومحاولات ابتزاز رخيصة لن يقبلها شعبنا

وطن: أكدت فصائل فلسطينية في تصريحها لوطن، أن تصريحات السفير الامريكي لدى الاحتلال ديفيد فريدمان، حول استبدال القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بقيادة بديلة، هي تخاريف ومحاولات ابتزاز رخيصة ومستهلكة لتمرير صفقة القرن والمشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية لن يقبلها شعبنا.

وكان السفير الامريكي في دولة الاحتلال ديفيد فريدمان قال في وقت سابق اليوم، "نفكر في تبديل عباس بدحلان لكن لا مصلحة لدينا في إعادة هندسة القيادة الفلسطينية"، على حد قوله.

الديمقراطية لـوطن: تصريح فريدمان هو تطاول على شعبنا ومحاولة ابتزاز رخيصة

و قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح لـوطن، إن "هذه التصريحات هي عبارة عن تخاريف ومحاولات ابتزاز رخيصة ومستهلكة ولا تلقى سوى السخرية والتهكم من ابناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف رباح "الادارة الامريكية فقدت عقلها وتوازنها واصبحت تتعطى كرجال العصابات والمافيات في محاولة تفصيل انظمة ومؤسسات وحكام يتناسبون مع مصالحها ومقاساتها ومعاييرها ، وهذا ما ينبذه الشعب الفلسطيني ولا يلقى منه سوى السخرية والتهكم، باعتباره من الاساليب الرخيصة التي جربتها شعوب اخرى وكانت نتيجتها كما شهدنا في العراق ايام الجلبي، وفي افغانستان ايام كرزاي ، واخرين.

واعتبر رباح أن ذلك التصريح هو "شكل من اشكال التطاول على الشعب الفلسطيني". مؤكدا أن الشعب الفلسطيني هو اكثر تماسكا وصلابة والقيادة الفلسطينية اصبحت الان قيادة جماعية بعد اجتماع الامناء العامين، ويتماسك معها كل قوى الشعب الفلسطيني الحية، في اطار مقاومة شاملة للاحتلال".

وقال إن قيادة قوى الشعب الفلسطيني الموحدة شكلت ضمن مسار نبذل كل الحلول الامريكية التي يحاولون فرضها وفي مقدمتها صفقة القرن، وفي مسار التمسك بالخيار الديمقراطي بالانتخابات الشاملة التي تعبر عن أصالة الشعب الفلسطيني في اختيار مؤسساته وقياداته وتجديدها، باعتبرنا حركة تحرر وطني تقوم على صيغة عمل القيادي بالشراكة والتحالف والتوافق وباعتبار منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد بمؤسساتها واطرها، والتي بحاجة الى عمليات اصلاح وتجديد ديمقراطي، وهذا يتم على يد الفلسطينيين وعلى يد القوى منظمة التحرير نفسها".

وأضاف رباح: المنظمة لا يمكن ان ينازعها احد على التمثيل الشامل والوحيد والشرعي وهذا ما جرى ترسيخه بدماء وتضحيات كبيرة وعظيمة.

وتابع: السلطة لا تعني لنا الكثير بل هي مؤسسة فرعية من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ونحن ذاهبون الى وحدة وطنية والى انهاء الانقسام ليخيب أمل الإدارة الامريكية وليجري تلقين هذا الصهيوني المستوطن فريدمان، بصلابة وتماسك الموقف الفلسطيني".

حماس لـوطن: تصريح فريدمان مرفوض وغير مقبول تحت أي ظرف من الظروف، وشعبنا فقط من يقرر قيادته

وقال القيادي في حركة حماس حسن يوسف لـوطن، إن تصريح فريدمان يأتي المشاريع لتنفيذ صفقة القرن، وهو مرفوض وغير مقبول تحت اي ظرف من الظروف، فنحن شعب يسعى للحرية ومن معانيها اننا نرفض اي طرف ان يتدخل في اي امر من امورنا، خاصة في اختيار قيادتنا .

وأضاف يوسف: نحن امامنا انتخابات والشعب الفلسطيني هو الذي يختار ويقرر من يدير شأنه في الداخل والخارج، ونرفض اي تدخلات خارجية في شؤوننا.

وأكد "نحن كشعب فلسطيني نرفض رفضا تاما تلك التصريحات، ولا يمكن ان نوافق على تطبيق ذلك على الارض ، فالشعب الفلسطيني موجود بثوابته وينطلق من تلك الثوابت ومنها اختيار قيادته ومن يدير شأنه، بالتالي لا يمكن لمثل هذه الطروحات ان ترى النور او تنجح تحت اي ظرف من الظروف".

وقال يوسف: شعبنا لا يمكن ان يقبل وسيلفظ اي خبث يفرض من قبل امريكا أو اسرائيل أو دول الاقليم التي انحازت لصفقة القرن والمشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية.

حزب الشعب لـوطن: "هذا النوع من البضاعة الفاسدة التي يعرضها فريدمان لا تصنع في فلسطين"

من جهته، أكد أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي لـوطن، أن "هذا النوع من البضاعة الفاسدة التي يعرضها فرديمان لا تصنع في فلسطين".

وقال إن موقف فريدمان متوقع تماما لان صفقة القرن تستهدف ثلاث قضايا اساسية، وهي استهداف حقوق الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، واسقاط تمثيله السياسي من خلال منظمة التحرير والمس بقياداتها ومكانتها واستغلال الفجوات القائمة، وبناء نظام من الحماية لدولة الاحتلال على مستوى الاقليم في المنطقة.

وأضاف الصالحي: بالتالي الذي عبر عنه فريدمان يلخص جوهر اهداف الادارة الامريكية في صنع قيادة بديلة للشعب الفلسطيني وفق مقاس الولايات المتحدة وغيرها وهي خطوة متوقعة نتيجة الموقف الذي اتخذته منظمة التحرير والقوى الفلسطينية برئاسة الرئيس ابو مازن ضد صفقة القرن.

وأكد أنهم يحاولون معاقبة الرئيس والقيادة الفلسطينية على موقفها الرافض للصفقة الامريكية ويحاولون اخضاع القيادة للغطرسة الامريكية والاسرائيلية، وهذا لن ينجح بل سيفشل.