إتحاد جمعيات رجال الأعمال يبحث مع شركة كهرباء محافظة القدس آليات تنفيذ رؤيته للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية

وطن: بحث إتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين ، في مقر الاتحاد بمدينة البيرة، مع شركة كهرباء محافظة القدس آفاق التعاون المشترك للبدء في تطبيق رؤية إتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين لسبل الخروج من الأزمة الإقتصادية والمالية. بحضور رئيس إتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين المهندس أسامة عمرو، والمهندس محمد العامور رئيس اللجنة الإقتصادية وأعضاء اللجنة الإقتصادية المهندس زياد عنبتاوي والمهندس محمود الزلموط وعدنان قرش، ورئيس مجلس إدارة كهرباء القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري، ومسؤول ملف الطاقة البديلة في كهرباء القدس المهندس هاني غوشة،

حيث جاء هذا الاجتماع في إطار التفاعلات المتواصلة للعديد من الجهات مع الرؤية التي أطلقها إتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين/جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين-القدس التي تم الإعلان عنها في نهاية الشهر الماضي، وناقش المجتمعون الخطط المقترحة للبدء في خطوات عملية لتطبيقها على أرض الواقع داعين الى عقد إجتماعات موسعة وورشات عمل على كافة المستويات وتضافر كافة الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية القادمة.

وأشادت شركة كهرباء محافظة القدس ممثلة بمديرها العام المهندس هشام العمري بأهمية هذه الرؤية التي تقدم حلول واقعية قابلة للتطبيق، مؤكداً استعداد كهرباء القدس للتعاون في تنفيذ مشاريع الطاقة والطاقة البديلة لخفض تكاليف الاستهلاك للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، والحفاظ على البيئة، بما يساهم في دعم ركائز الاقتصاد الوطني.

وأشار المهندس أسامة عمرو الى أهمية تفعيل الشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومة والقطاعات الأخرى بكافة مكوناتها، من خلال إشراكهم في القرارات التي يتم اتخاذها في ظل كل المتغيرات الإقتصادية والتحديات السياسية الإقليمية والمحلية عبر وضع آليات ملائمة أمام التحديات والمعيقات التي نمر بها، والعمل على تحقيق إنجازات فعلية على أرض الواقع ينعكس آثارها على المدى القريب والبعيد،

هذا وإستعرض المهندس محمد العامور منهجية الرؤية التي خرجت بتوصيات قيمة قدمت لكافة الجهات المعنية مؤكدا بأنه سيسنمر العمل قدما مع الشركاء الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص لتطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع، شاكرا جهود شركة كهرباء محافظة القدس على إهتمامهم العظيم بالعمل سويا الهادف الى تخطي الأزمة الإقتصادية التي تمر بها فلسطين.

و أوصى المجتمعون بضرورة تضافر كافة الجهود والشركاء وجهات الاختصاص لمواجهة التحديات الاقتصادية القادمة وذلك عبر الترتيب لعقد ورشات قطاعية بحضور مختصين وخبراء ومشرعين وقانونيين لتطبيق التوصيات التي جاءت في هذه الرؤية بشكل عملي.