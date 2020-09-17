حسين الشيخ ردا على فريدمان: فلسطين ليست ولاية امريكية لتحدد قيادتها

وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، اليوم الخميس، أن فلسطين ليست ولاية امريكية لتحدد قيادتها.

وأضاف الشيخ في تغريده له عبر توتير :"فلسطين ليست ولاية امريكية لتحدد قيادتها، وليست محمية امريكية حتى تقرر حضرتك من هم قادتها ، هذا شعب فلسطين وليس رعاع يساقون بقرار اجنبي".

ويأتي تصريح حسين الشيخ، ردا على السفير الامريكي في دولة الاحتلال ديفيد فريدمان الذي قال في وقت سابق اليوم، "نفكر في تبديل عباس بدحلان لكن لا مصلحة لدينا في إعادة هندسة القيادة الفلسطينية".

وردا على سؤال عمّا إذا كانت الولايات المتحدة تدرس إمكانية تعيين دحلان المقيم في الإمارات، كزعيم فلسطيني جديد، أجاب فريدمان: "نحن نفكر في ذلك، لكن ليست لدينا رغبة في هندسة القيادة الفلسطينية".