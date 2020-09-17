مقتل شاب وفتاتين بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في واد النار شمال بيت لحم

وطن: أفاد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بمقتل 3 مواطنين باطلاق نار على مركبتهم في منطقة واد النار شمال شرق بيت لحم.

وأضاف ارزيقات أن الشرطة تباشر البحث والتحري والتحقيق.

وأفادت مصادر أمنية بأن أربعة أشخاص مجهولين، كانوا يستقلون سيارة غير قانونية أوقفوا مركبة وفتحوا النيران عليها، ما أدى إلى وفاة شاب وفتاتين.

وذكر الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان باسم الشرطة، أن قسم عمليات شرطة محافظة بيت لحم تلقى عصر اليوم الخميس إشارة حول قيام أشخاص مجهولين بإطلاق النار على مركبه أثناء سفرها من مدينة بيت لحم إلى منطقة الشمال عبر شارع وادي النار على بعد أمتار من الحاجز الاحتلالي المسمى "الكونتينر" أدى إلى مقتل فتاتين وشاب .

وأكد ارزيقات أن الشرطة والنيابة تحركتا إلى المكان وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات القضية، وجاري نقل جثامين القتلى إلى مستشفى بيت جالا الحكومي.