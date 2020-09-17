رئيس الوزراء الأردني: موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت

وطن: صرح رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز اليوم الخميس بأن موقف بلاده ثابت من القضية الفلسطينية.

وقال الرزاز في تصريحات إذاعية، إن الأردن "كان ولا يزال مؤمنًا بالسلام".

وأضاف أن الملك عبد الله الثاني "يؤكد دوماً على أن الأردن ثابت في موقفه من القضية الفلسطينية".

وقال: "لن نصل إلى سلام لا دائم ولا عادل، وسيتفاقم الصراع إذا ما استمرت إسرائيل في إجراءاتها الأحادية التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، وأي شيء غير ذلك لن يوصلنا لسلام عادل وشامل".